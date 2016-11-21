В Екатеринбург съехались библиотечные блогеры со всей страны

В Свердловскую областную научную библиотеку имени В. Г. Белинского приехали 55 сотрудников библиотек со всей России. С 21 по 22 ноября в Белинке (ул. Белинского, 15) проходит VI неКонференция библиотечных блогеров "Библиотека в полевых условиях online: основные средства производства", сообщила "ОГ" куратор мероприятия Анастасия Русина.

В VI неКонференции участие принимают сотрудники библиотек из Свердловской, Челябинской, Ленинградской, Курганской, Томской областей, республик Татарстан и Чувашия, а также Казахстана. В первый день специалисты обменяются опытом по использованию интернет-ресурсов в работе учреждений.

- Сейчас выступает докладчик, который уже несколько лет пытается структурировать все библиотечные блоги. Участники пройдут мастер-классы по медиапланированию, SMM-технологиям, обзору профессиональных интернет-ресурсов. Вечером они получат настоящие приказы от Министерства культуры Свердловской области и за ночь разработают концепцию проведения обязательного мероприятия и его освещения в социальных медиа. Среди предлагаемых тем: "Год Максима Горького", "Проведение недели Добра", - рассказала "ОГ" Анастасия Русина.

На второй день VI неКонференции библиотечные блогеры представят свои проекты. По словам куратора, российским библиотекам предстоит реализовать мероприятия, разработанные на конференции в Екатеринбурге.