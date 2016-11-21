В Екатеринбурге налётчик ограбил за ночь четыре цветочных павильона

Пять торговых точек, среди которых четыре цветочных павильона и один павильон фаст-фуда, были в течение одной ночи ограблены в Екатеринбурге. Примечательно, что все пять налётов совершил один и тот же злоумышленник, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Первым подвёргся нападению киоск, торгующий хот-догами на улице Советской, 10 в Пионерском посёлке Екатеринбурга. Около 2:30 преступник, угрожая пистолетом, потребовал выручку у женщины-реализатора, однако получил отказ. Поняв, что проникнуть внутрь не удастся, преступник наугад сделал два выстрела и поспешил скрыться. Пока следственно-оперативная группа устанавливала обстоятельства случившегося, сигнал о ещё одном ограблении поступил с Уралмаша: в 3:30 на улице 40 лет Октября, 78 - неизвестный, угрожая девушке-продавцу, открыто похитил из кассы денежные средства в размере 1400 рублей. Аналогичный случай произошёл спустя два часа - в 5:30 уже в центре, на улице Луначарского, 78. На этот раз добычей преступника стали 9 тысяч рублей, также похищенных в кассе павильона "Цветы". Тем не менее, даже достаточно крупная добыча злоумышленника не удовлетворила: в 6:30 он совершил налёт на цветочный павильон в районе Южного автовокзала, на улице Щорса, 96. Сценарий точь-в-точь повторил предыдущие: разве что кроме денег из кассы налётчик забрал и сотовый телефон реализатора - общая сумма ущерба составила порядка 3000 рублей. Последним за ночь - уже в 7:30 утра - налёту подвёргся ещё один ларёк с цветами на улице Щорса, 130. Там разбойник также поживился 1450 рублями.

Как сообщили в городской полиции, на поимку налётчика были брошены все силы уголовного розыска и ориентированы все полицейские наряды столицы Урала, благо имелся внятный фоторобот предполагаемого преступника. Уже к вечеру 18 ноября 23-летний ранее судимый житель Екатеринбурга был задержан. Ранее молодой человек отбывал наказание в местах лишения свободы и освободился около года назад.