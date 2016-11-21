Жители военного городка на Среднем Урале замерзают в своих квартирах

В Еланском гарнизоне (Камышловский район Свердловской области) сегодня утром, 21 ноября, произошла коммунальная авария, в результате которой вышли из строя три котла из четырёх местной котельной. Температура воздуха в квартирах жителей военного городка опустилась до +10 °С.

Как пояснили "ОГ" в управляющей компании "Главное управление жилищным фондом" (ГУЖФ), которая обслуживает военный городок, авария произошла в котельной сегодня около 5 утра. Сроки устранения аварии не уточняются.

Отметим, в Еланском гарнизоне находятся два детских сада, школа, состоящая из двух зданий, не менее двух десятков пятиэтажек, а также казармы и иные военные объекты. Жители военного городка спасаются от холода при помощи обогревателей.

— Батареи еле-еле греют. У меня в квартире температура опустилась до 10 градусов тепла, — сообщила "ОГ" жительница 28-го дома Вера Копылова.

Тревожные сигналы об отсутствии тепла поступают и из других домов: 37-го, 22-го, 20-го, 18-го, 13-го.

— Вся Елань замёрзла. Батареи еле-еле греют. Спасаемся обогревателями, — рассказал "ОГ" житель 37-го дома Олег Никитин.

По официальной информации пресс-службы Центрального военного округа, к которому относится Еланский гарнизон, в городке никто не замерзает. При этом в ЦВО подтвердили сам факт неисправности котельной.

Напомним, на Среднем Урале в ноябре жители не раз оставались без тепла. Так, 15 ноября авария на электросетях оставила без отопления десятки тысяч екатеринбуржцев. О местах, где замерзают люди, читайте в материале "ОГ".