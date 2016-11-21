Пресс-конференция, посвящённая результатам поединка Ивана Штыркова и Антонио Сильвы

21 ноября 2016, 14:06

22 ноября. 12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая результатам поединка Ивана Штыркова и Антонио Сильвы, прошедшего в Екатеринбурге 18 ноября.

 Участник турнира, боец ММА, чемпион России по самбо, победитель боя против "Бигфута" Сильвы Иван Штырков, генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов, супервайзер боя Штырков-Сильва Александр Ворсин и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов объяснят, как подсчитываются очки в поединках по правилам ММА, и расскажут непосредственно о победе Ивана Штыркова. Также руководители компании RCC Boxing Promotions поведают о ближайших важных событиях в мире бокса, которые состоятся на Урале.     

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше