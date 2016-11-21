22 ноября. 12:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая результатам поединка Ивана Штыркова и Антонио Сильвы, прошедшего в Екатеринбурге 18 ноября.

Участник турнира, боец ММА, чемпион России по самбо, победитель боя против "Бигфута" Сильвы Иван Штырков, генеральный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Герман Титов, супервайзер боя Штырков-Сильва Александр Ворсин и исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotions Алексей Титов объяснят, как подсчитываются очки в поединках по правилам ММА, и расскажут непосредственно о победе Ивана Штыркова. Также руководители компании RCC Boxing Promotions поведают о ближайших важных событиях в мире бокса, которые состоятся на Урале.