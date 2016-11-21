Силовики провели обыски по делу о покушении на экс-начальника УВД Екатеринбурга Тимониченко

В рамках расследования уголовного дела о попытке убийства бывшего начальника УВД Екатеринбурга Бориса Тимониченко следователи СУ СКР, ГУ МВД и УФСБ по Свердловской области при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в офисе одной из компаний, имеющих отношение к бывшему ОПС "Уралмаш". Компания расположена в отеле "Гранд Авеню" в центре Екатеринбурга.

- Сегодня утром сотрудники управления уголовного розыска ГУМВД совместно с коллегами, УФСБ и Росгвардией, участвуют в оперативно-следственных мероприятиях в здании на проспекте Ленина, - сообщил руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Сыщики работают в рамках расследования по возбужденному ранее уголовному делу. Полицейские осуществляют оперативное сопровождение данного дела. Визит связан с тем, что в этом здании расположен офис коммерческого предприятия, представители руководства которого являются выходцами из местной криминальной структуры. Подозреваемые по делу могли иметь определённые связи с этой структурой.

Напомним, покушение на руководителя службы безопасности Свердловского филиала энергетической компании "Т-Плюс" Бориса Тимониченко произошло в подъезде его дома на улице Родонитовой 19 февраля этого года. Борис Тимониченко получил тяжёлое ранение в голову.

Отметим, Тимониченко руководил УВД по Екатеринбургу с 2003 по 2007 год. С 2007-го и до 2011 года он возглавлял УВД по Курганской области. В 2011 году Тимониченко занимал должность заместителя генерального директора по экономической безопасности и внутреннему контролю ОАО "Свердловскавтодор". С 2012 года Тимониченко работает в должности начальника управления по безопасности и режиму Свердловского филиала "Т-Плюс".

По подозрению в совершении преступления задержан бывший начальник Орджоникидзевского РУВД Олег Дудко.