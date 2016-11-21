В новогодние праздники из Екатеринбурга пустят дополнительные поезда в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Адлер

В период новогодних праздников для уральцев запустят дополнительные поезда из Екатеринбурга в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Адлер. Маршруты составлялись в соответствии с высоким спросом на данные туристические направления, сообщили "ОГ" в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Из Екатеринбурга в Санкт-Петербург поезд №179/180 отправится 27 декабря и 5 января в 16:44 (по московскому времени). В обратном направлении - 29 декабря и 3 января в 16:21.

Поезд №263/264 сообщением Екатеринбург – Адлер отправится из уральской столицы 24 декабря и 1 января в 16:18. Из Адлера в уральскую столицу - 27 декабря и 4 января в 13:51.

Из Екатеринбурга в Москву поезд №201/202 отправится 28 декабря в 22:30, обратно – 30 декабря в 14:24.

Поезд №291/292 сообщением Екатеринбург – Казань отправится 30 декабря, 2, 4, и 6 января в 19:25. Из Казани отправление 1, 3, 5 и 7 января в вечернее время.