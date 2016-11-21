За выходные с улиц Екатеринбурга вывезли 17 тысяч тонн снега

За выходные дни коммунальщики вывезли с улиц Екатеринбурга 17 тысяч 55 тонн снега. Этот показатель превышает установленную городскими властями норму почти в двенадцать раз, пишет пресс-служба администрации города.

На улицах Екатеринбурга в течение двух выходных дней работали 700 дорожных рабочих и 500 спецмашин. Ежедневно городские власти ставят районным службам задачу вывозить не менее полутора тысяч тонн осадков в сутки.

Помимо вывоза снега специалисты обрабатывали пешеходные зоны мелкофракционным щебнем, борясь с гололёдом.

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