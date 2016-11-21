Правительство Свердловской области покупает восемь легковых автомобилей на общую сумму 15 млн 587 тыс. рублей. Документы аукциона 18 ноября были опубликованы на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казённое учреждение Свердловской области "Автохозяйство Правительства Свердловской области". Как следует из документации, заказчик желает получить новые автомобили цвета "серебристый металлик" с кузовом седан и кожаным салоном. Машины должны быть оснащены, в частности, USB-разъёмами, датчиками дождя, парковки и света, системой курсовой устойчивости, навигационной системой, камерой заднего вида, Bluetooth, раздельным климат-контролем, легкосплавными колёсными дисками и иным оборудованием.

Продавец обязан поставить покупателю машины в течение пяти календарных дней со дня заключения контракта. Сам аукцион состоится 8 декабря.