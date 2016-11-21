Быстрые нейтроны соберут в Екатеринбурге ядерщиков со всего мира

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении Международной конференции по реакторам на быстрых нейтронах и соответствующим топливным циклам в июне 2017 года в Екатеринбурге. Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, Екатеринбург был выбран в качестве места проведения мероприятия с учётом ранее достигнутых договорённостей между руководством региона и Росатомом.

Конференция запланирована на 26-29 июня 2017 года.

- Свердловская область выбрана местом проведения международной конференции неслучайно, - отмечают в ДИПе. - Сергей Кириенко, занимавший пост генерального директора "Росатома" до октября 2016 года, неоднократно особо отмечал усилия региональных властей во главе с губернатором Евгением Куйвашевым по сотрудничеству с госкорпорацией в развитии отрасли. Кроме того, на территории региона работает Белоярская АЭС, эксплуатирующая в настоящее время два энергоблока с реакторами на быстрых нейтронах – БН-600 и БН-800.

Отметим, согласно распоряжению главы правительства РФ, подготовкой международной конференции займётся ГК "Росатом". Для этого госкорпорация сформирует оргкомитет мероприятия, содействие в организации которого окажут также правительство Свердловской области и администрация Екатеринбурга. К участию в конференции по реакторам на быстрых нейтронах будут приглашены иностранные эксперты и представители отрасли.