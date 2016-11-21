Коммунальная авария устранена в Еланском гарнизоне

В Еланском гарнизоне, расположенном неподалёку от Камышлова, специалисты устранили коммунальную аварию, и в ближайшее время в домах будет восстановлено нормальное теплоснабжение.

Как сообщила "ОГ" руководитель пресс-службы ООО "Главное управление жилищным фондом" (ООО "ГУЖФ") Юлия Гаврилина, в результате аварии на котельной вышел из строя подогреватель сетевой воды, поэтому в домах остыли батареи.

— В течение нескольких часов температурный режим в домах будет восстановлен. Приносим жителям извинения за доставленные неудобства. Жильцы могут написать заявление, им будет произведён перерасчёт, поскольку температурные показатели были ниже нормы, — рассказала "ОГ" Юлия Гаврилина.

Напомним, в Еланском гарнизоне сегодня утром, 21 ноября, произошла коммунальная авария, в результате которой в местной котельной вышли из строя три котла из четырёх. Температура воздуха в квартирах жителей военного городка опустилась до +10 °С.