Панораму Земли из Космоса показали россиянам

Впервые земляне могут рассмотреть свою планету в инновационном формате 360 градусов из Космоса. Телеканал RT показал уникальные кадры из модуля "Купола" Международной космической станции, сообщили "ОГ" в пресс-службе телеканала.

Проект "Космос 360" подготовлен совместно с госкорпорацией "Роскосмос" и Ракетно-космической корпорацией "Энергия".

- Впервые в истории удалось создать видео в формате 360 градусов в невесомости. Перед нами стояла задача совместить развлекательный и образовательный контент. В этом нам очень помог главный герой – лётчик-космонавт Андрей Борисенко, который знакомит зрителей с подробностями жизни на МКС, - рассказал руководитель проекта RT360 Эдуард Чижиков.

Зрители с российским космонавтом Андреем Борисенко путешествуют по модулю "Купола", из которого открывается вид на Землю и оборудование МКС. За несколько дней видео набрало в Интернете более 3,5 миллиона просмотров.