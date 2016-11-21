В воскресенье атмосферное давление в Екатеринбурге было самым высоким за последние 100 лет

В воскресенье, 20 ноября, атмосферное давление в Екатеринбурге достигло максимальной отметки за последние 100 лет - 768 миллиметров ртутного столба.

Как сообщила «ОГ» главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко, абсолютный рекорд был зафиксирован зимой 1910 года — тогда стрелка барометра показала 771 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 20 ноября, в первой половине дня, давление было всего на три миллиметра ниже.

Нормальный показатель для нашего региона (с учётом высоты места над уровнем моря) — 740 миллиметров ртутного столба.