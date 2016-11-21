В Красноуфимске детям-сиротам предоставили 21 квартиру

Во вторник, 22 ноября, в Красноуфимске ключи от 21 квартиры в новом доме получат граждане по программе обеспечения жильём детей-сирот. Как сообщил департамент информационной политики Свердловской области, 4 квартиры будут предоставлены нуждающимся по договору социального найма, ещё 17 - по договорам специализированного найма.

На строительство квартир в этом доме было направлено более 25 миллионов рублей, из которых почти 18 миллионов - средства областного бюджета, более 7 миллионов – федеральной казны, говорится в информационном сообщении. -Общая площадь квартир в новостройке – около 786 квадратных метров.

С начала 2016 года ключи от новых квартир в Свердловской области получили 512 детей-сирот. Жильё предоставляется в соответствии с законодательством, на основании договоров социального найма, договоров найма специализированных жилых помещений, а также договоров сохранности жилых помещений: последние позволяют пользоваться квартирами до момента заключения договоров социального или специализированного найма.