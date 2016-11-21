В Екатеринбурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам

21 ноября 2016, 17:14 / Спорт

Турнир по смешанным единоборствам по ММА пройдёт в Екатеринбурге в ближайшую субботу,                26 ноября.

Как сообщили "ОГ" организаторы мероприятия, в турнире "Ратиборец" примут участие 11 свердловских бойцов из Екатеринбурга, Талицы и Берёзовского. Также приедут гости из Украины, Казахстана и Кыргрызстана.

Главным боем станет поединок за титул чемпиона AFC в лёгком весе (70,3 кг) между семикратным победителем турниров "Ратиборец" из Талицы Русланом Рахмонкуловым и представителем Кыргрызстана Абдисаламом Кубанычбеком. Ещё один значимый поединок — бой-реванш между талицким бойцом Александром Грозиным и жителем Екатеринбурга Сухробом Давлатовым. Ранее Грозин одержал победу, а Давлатов искал возможность взять реванш.

Кроме того, на турнире выступят ещё два перспективных спортсмена из Талицы: двукратный победитель мирового первенства по универсальному бою Евгений Игнатьев и чемпион Уральского федерального округа по армейскому рукопашному бою Куаныш Александров.

Турнир состоится в 18:00 в спортивно-оздоровительном комплексе "Арена" на улице Ильича, 67 а.

Добавим, Екатеринбург уже не раз становился местом проведения крупных турниров по боксу и смешанным единоборствам. Так, 13 июля 2016 года в столице Среднего Урала состоялся бой между  российским боксёром Сергеем Ковалёвым и малавийским спортсменом Айзеком Чилембой. В минувшую пятницу, 18 ноября, во Дворце игровых видов спорта "Уралочка" прошёл вечер бокса и смешанных единоборств ММА. Кульминацией вечера стал бой легенды смешанных единоборств Антониу "Бигфут" Сильвы с екатеринбургским самбистом Иваном Штырковым.

Фото: организаторы мероприятия

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