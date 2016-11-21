Московские коммунальщики запустили горячую линию для свердловчан

Специалисты ООО "Главное управление жилищным фондом" (ООО "ГУЖФ") после коммунальной аварии в Еланском гарнизоне попросили жителей домов, которые обслуживает их управляющая компания, обращаться на специальную горячую линию.

— В компании по всем регионам работает горячая линия. Жильцы по всем интересующим вопросам могут обращаться по телефону: 8 800 200 50 58, — сообщила "ОГ" руководитель пресс-службы ООО "ГУЖФ" Юлия Гаврилина.

Добавим, ООО "ГУЖФ" на Среднем Урале обслуживает дома Еланского гарнизона, Екатеринбурга, Белоярского, Каменска-Уральского, Берёзовского, Карпинска, Лесного, Режа, Тугулымского района и посёлка Уральского. Центральный офис компании находится в Москве.

Как писала "ОГ", в Еланском гарнизоне сегодня утром, 21 ноября, произошла коммунальная авария, в результате которой в местной котельной вышли из строя три котла из четырёх. Температура воздуха в квартирах жителей военного городка опустилась до +10 °С. Спустя несколько часов представители ООО "ГУЖФ" отчитались об устранении аварии.