В театре музыкальной комедии состоится открытие проекта "Международный центр джаза"
21 ноября 2016, 17:13
22 ноября. 14:30. В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоятся мероприятия, приуроченные к открытию Международного центра джаза – нового эксклюзивного проекта Музкомедии.
- 14:30. В Свердловской музкомедии состоится пресс-подход с участием руководства театра и музыкантов.
- 15:00. Пройдёт репетиция первого концерта проекта.
- 18:30. Состоится концерт проекта Международный центр джаза
Уникальность проекта в том, что на музыкальные встречи будут приглашаться лучшие джазовые исполнители не только России и ближнего зарубежья, но и джазмены Франции, Австрии, Англии и других стран мира. Любители джаза смогут насладиться редкими по стилистике и жанру программами, включающими в себя стандарты от резидентов традиционного диксиленда до авангарда.
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