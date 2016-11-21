В театре музыкальной комедии состоится открытие проекта "Международный центр джаза"

22 ноября. 14:30. В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии состоятся мероприятия, приуроченные к открытию Международного центра джаза – нового эксклюзивного проекта Музкомедии.

14:30. В Свердловской музкомедии состоится пресс-подход с участием руководства театра и музыкантов.

В Свердловской музкомедии состоится пресс-подход с участием руководства театра и музыкантов. 15:00. Пройдёт репетиция первого концерта проекта.

Пройдёт репетиция первого концерта проекта. 18:30. Состоится концерт проекта Международный центр джаза

Уникальность проекта в том, что на музыкальные встречи будут приглашаться лучшие джазовые исполнители не только России и ближнего зарубежья, но и джазмены Франции, Австрии, Англии и других стран мира. Любители джаза смогут насладиться редкими по стилистике и жанру программами, включающими в себя стандарты от резидентов традиционного диксиленда до авангарда.