Свердловская область вошла в число самых читающих регионов России

По итогам ежегодного всероссийского конкурса "Самый читающий регион России" Свердловская область вошла в число пяти дипломантов.

Самым читающим регионом, "Литературным флагманом России" стала Воронежская область. В число дипломантов конкурса, наряду со Свердловской областью, вошли Санкт-Петербург, Красноярский край, Татарстан и Архангельская область. Награждение победителей состоится в Москве 30 ноября в рамках Международной ярмарки интеллектуальной литературы Non\Fiction.

- В 2016 году в конкурсе приняли участие 84 региона России, - сообщили в оргкомитете конкурса. - В компетентное жюри, которые возглавил президент Российского книжного союза Сергей Степашин, вошли представители книжного и библиотечного сообществ, общественных организаций, журналисты, литературные критики и писатели. Члены жюри оценивали конкурсные заявки, включающие значимые мероприятия, посвящённые литературе, книге и чтению, проходящие в регионах в 2015-2016 годах и наиболее важные инициативы и достижения органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и поддержании литературных традиций регионов.

Свердловская область представляла на конкурсе ежегодную акцию "День чтения".