Усиленные ночные дежурства организованы в детсадах Екатеринбурга после серии поджогов

После серии поджогов веранд детских садов в Екатеринбурге организованы усиленные вечерние и ночные дежурства, сообщает пресс-служба мэрии города.

Как отметили в мэрии, с 4 ноября в городе произошло 16 возгораний веранд в детских садах. Дошкольные учреждения пострадали от огня в Кировском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. Примечательно, в Екатеринбурге системы видеонаблюдения установлены в 82 детских садах, и злоумышленник не раз попадал в объективы камер. Видеозаписи, где "отметился" возможный поджигатель, отправлены в полицию.

Напомним, в минувшее воскресенье, 20 ноября, в Екатеринбурге горели веранды детских садов на улице Фабричной и Проезжей. В ноябре от огня также пострадали садики на Педагогической, Черноярской, Краснофлотцев, Сыромолотова, Панельной и на бульваре Сергея Есенина. Сотрудники МВД начали проверку по фактам поджогов.