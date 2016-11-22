Сергей Карякин одержал победу в восьмой партии матча за шахматную корону

Претендент на шахматную корону, экс-лидер екатеринбургского клуба "Малахит" Сергей Карякин смог переломить ход матча за шахматную корону. Играя чёрными, он почтавил мат действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену.

Партия продолжалась пять часов. По ходу партии норвежец допустил ряд ошибок, а Сергей смог ими воспользоваться.

После восьми партий счёт становится 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера.

У Карлсена остаётся всего четыре партии, чтобы спасти положение. Завтра - выходной день, битва за шахматную корону продолжится в среду.