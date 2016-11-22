В резиденции свердловского губернатора открыли выставку ветерана УДТК

Уникальная выставка "Графика. Воспоминания" художника Леонида Буракова открылась в понедельник, 21 ноября, в резиденции губернатора Свердловской области. Автор - ветеран Великой Отечественной войны, танкист-разведчик 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса, посвятил выставку 73-й годовщине со дня вручения гвардейских знамён всем частям УДТК, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Экспозиция открывает цикл выставок "Танкисты и художники" в рамках программы патриотического воспитания "Добровольцы Урала", организованной Советом ветеранов 10-го гвардейского Уральско-Львовского Добровольческого танкового корпуса и Центром истории Свердловской области под общим девизом «Традициям корпуса – жить вечно!» - сообщили в департаменте информполитики .- В неё вошли художественные произведения, созданные в 1970-е годы по воспоминаниям военных и послевоенных лет: портреты друзей, выполненные карандашом и сангиной, графические листы с изображением сцен войны и мирной жизни, созданные и в технике линогравюры.

В ДИПе пояснили, что выставка "Графика. Воспоминания" будет представлена не только свердловчанам. Показ работ Леонида Буракова планируется также в Челябинской области и Пермском крае.

Леонид Бураков родился 28 февраля 1925 года в Невеле. Весной 1944 года он закончил танковое училище с отличием и присвоением звания «младший лейтенант». Затем воевал на Первом Украинском фронте. Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу, во главе танковой разведки в 1945 году входил в Берлин, принимая участие в ликвидации окружённой группировки противника в районе Треббин-Лукенвальде. После капитуляции Германии воевал в Чехословакии. В ходе танковой разведки взвод Леонида Буракова в составе трёх танков первым вошел в Прагу. Его танк под номером 1-25 запечатлён жителем Праги 9 мая 1945 года в цветущем сквере на фоне Пражского Града. Профессиональным художником Леонид Бураков стал уже после войны, получив профессиональное образование. Впоследствии он учил и воспитывал начинающих живописцев и графиков.

Напомним, что в Свердловской области уделяется серьезное внимание тому, чтобы увековечить подвиг сражавшихся в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Указом губернатора Евгения Куйвашева 11 марта, день формирования УДТК, определен одним из главных праздников Среднего Урала - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса. В этот день ежегодно проходит торжественная церемония возложения цветов к памятнику на площади имени Уральского добровольческого танкового корпуса. Кроме того, глава региона не раз подчеркивал: подвиг ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса является для уральской молодёжи примером патриотизма, уважения и преданности Отечеству, образцом духовной силы. Региональные власти работают над популяризацией подвига бойцов УДТК. Так, к 70-летию танкового корпуса в Музее воздушно-десантных войск "Крылатая гвардия" открылся виртуальный музей военной истории Урала, посетители которого могли узнать о боевом пути уральских добровольцев и погрузиться в 3D-реконструкции танковых сражений.