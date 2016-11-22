Средний Урал занял первое место в медиарейтинге по реализации "майских указов" в соцсфере

22 ноября 2016, 09:58 / Политика

По медиарейтингу за октябрь 2016 года, опубликованному компанией "Медиалогия", Свердловская область заняла первое место среди регионов России в сфере реализации "майских указов" Президента РФ Владимира Путина в социальной сфере.

Второе и третье места в этом медиарейтинге заняли Адыгея и Московская область.

В такой же медиарейтинге выполнения "майских указов" в сфере экономики уральцы тоже показали достойный результат: Свердловская область оказалась на третьем месте после Пермского края и Московской области.

Как отмечают эксперты, на прозиции региона в медиарейтинге повлияли хорошие результаты, достигнутые Средним Уралом в сфере реализации "майских указов". Об этих показателях губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подробно рассказал в ходе выступления с бюджетным посланием перед Законодательным собранием Свердловской области.

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