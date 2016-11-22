За столкновение школьных автобусов под Каменском-Уральским накажут дорожников и муниципалитет

По итогам проверки по факту ДТП в селе Сипавское Каменского городского округа к административной ответственности по статье 12.34 КоАП РФ - "несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог" привлечены глава Сипавской сельской администрации, а также директора ООО "Уралдорстрой" - организации, выполняющей работы по уборке дорог в зимнее время.

Кроме того прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес главы муниципального образования "Каменский городской округ".

Как сообщила прокуратура Свердловской области, специалистами было установлено, что дорожно-транспортному происшествию сопутствовало наличие на проезжей части снежного наката, который был не обработан противогололедным материалом, а также зафиксировано заужение ширины проезжей части снежными волами.

Как сообщалось ранее, два школьных автобуса столкнулись 9 ноября около 16:10 на нерегулируемом перекрёстке улиц Школьная и Пионерская в селе Сипавское. В одном из транспортных средств в момент аварии находились возвращавшиеся с учёбы дети. В результате машины получили механические повреждения, 9 учащихся обратились за медицинской помощью, четверо из них были госпитализированы в городскую больницу Каменска-Уральского. Ранее в связи с ДТП УГИБДД по Свердловской области провела внеплановую проверку.