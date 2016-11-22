50 свердловчан, пострадавших на производстве, бесплатно получат автомобили

Для 50 жителей Среднего Урала, получивших инвалидность из-за несчастных случаев на производстве, будут бесплатно выделены автомобили от Фонда социального страхования РФ.

Как сообщили в пресс-службе этого ведомства, людям с повреждёнными ногами предоставят специально адаптированные автомобили Lada Granta Хэтчбек с автоматической коробкой передач, тормозной системой АБС и кондиционером. Выдача машин запланирована на начало декабря.

Напомним, распределение таких автомобилей организовано в рамках Федерального закона "Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".