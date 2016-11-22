Губернатор выразил соболезнование родным и близким Евгения Ростецкого

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнование родным и близким выдающегося сельскохозяйственного деятеля, Героя Социалистического Труда Евгения Ростецкого в связи с его кончиной.

Напомним, Евгений Ростецкий за многолетний труд в качестве агронома колхоза имени Чапаева Алапаевского района в 1998 году удостоен звания "Почётный гражданин Свердловской области".