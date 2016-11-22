В Екатеринбурге порядка 30% призывников получили отсрочку от армии

Осенний призыв стартовал почти два месяца назад, за этот период на областной сборный пункт отправились 557 екатеринбуржцев. Сотрудники военных комиссариатов уральской столицы призвали 88,3 % юношей, подлежащих службе в рядах Вооружённых сил России, пишет пресс-служба мэрии города.

Треть ребят, которые должны явиться на военную службу в этом году, получили отсрочку. Почти 9% юношей освобождены от призыва, чуть более 5% направлены на дополнительное медицинское обследование. Сотрудники военных комиссариатов и полиции также активно оповещают призывников и их родителей о необходимости выполнения всех установленных законом действий при наступлении призывного возраста.

В соответствии с указом Президента России Владимира Путина в России с 1 октября проходит призыв в Вооружённые силы страны. Ряды армейцев по стране пополнят 152 тыс. человек, из которых более тысячи - екатеринбуржцы.

Напомним, в середине ноября 15 свердловчан пополнили Президентский полк. Всего же в ходе текущей призывной кампании в строй станут 3999 жителей Среднего Урала в возрасте от 18 до 27 лет.

Фото: мэрия Екатеринбурга