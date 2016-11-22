Владимир Путин и Алексендр Лукашенко поздравят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем

Сегодня Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поздравят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, сегодня ожидается прибытие Александра Лукашенко в Москву. Он совместно с Владимиром Путиным посетит Храм Христа Спасителя, где состоится поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем.

Кроме того, в рамках этого рабочего визита главы двух государств обсудят ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы.

Фото: Служба коммуникаций ОВЦС