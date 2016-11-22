Владимир Путин и Алексендр Лукашенко поздравят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем

22 ноября 2016, 11:39 / Политика

Сегодня Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично поздравят Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 70-летием.

Как сообщает Официальный сайт Кремля, сегодня ожидается прибытие Александра Лукашенко в Москву. Он совместно с Владимиром Путиным посетит Храм Христа Спасителя, где состоится поздравление Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с юбилеем.

Кроме того, в рамках этого рабочего визита главы двух государств обсудят ключевые вопросы двухсторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы.

Фото: Служба коммуникаций ОВЦС

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Политика

13 часов назад

На Урале создано первое в стране непартийное политическое движение
В 1993 году в Екатеринбурге было презентовано непартийное политическое движение «Преображение Урала». Это было первое подобное региональное объединение в России. Возглавил движение Эдуард Россель.

19 часов назад

В Харбине создан сухопутный логистический узел с Россией
Центр автомобильных перевозок между Россией и Китаем «Лун Юнь» заработал в июле этого года, и на конец сентября через сухопутный порт было отправлено грузов на сумму 120 миллионов долларов США, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».

19 часов назад

В регионе появился фонд поддержки промышленников
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе Фонда технологического развития промышленности. Организация займётся финансовой поддержкой промышленных предприятий за счёт средств областного бюджета.

19 часов назад

Сладко ли живётся в Беларуси?
Российские журналисты попробовали белорусские яблоки и поговорили с президентом.

19 ноября 2016  Реклама

Новоизбранный президент США Дональд Трамп убеждён, что антиасбестовая кампания — это заговор мафии
45-й американский президент Дональд Трамп неоднократно обнародовал свою позицию – в защиту хризотила.

18 ноября 2016

Курировать работу «Единой России» на Среднем Урале и ещё в трёх регионах будет уроженец Махнёвского ГО
Президиум генерального совета «Единой России» выбрал новых руководителей межрегиональных координационных советов (МКС) и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС по Свердловской области стал депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

18 ноября 2016

Курировать работу «ЕР» в четырёх регионах будет депутат из посёлка Калач
На этой неделе президиум генерального совета «Единой России» выбрал новых руководителей межрегиональных координационных советов (МКС) и поставил перед ними новые задачи. Куратором МКС по Свердловской области стал депутат Госдумы РФ Иван Квитка.

17 ноября 2016

«Не сомневайтесь, отремонтируют»
Евгений Куйвашев провёл личный приём граждан.

16 ноября 2016

«Будем стараться, чтобы на почве наших регионов выросли крупные межгосударственные проекты»
Гэн Липин, Генеральный консул КНР в Екатеринбурге — специально для «ОГ»

16 ноября 2016

«Их уход – это очищение партии»
Депутат Александр Ивачёв о том, к чему привёл выход из КПРФ всех медийных личностей

Последние новости
Что было раньше