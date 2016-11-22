Екатеринбуржец лишился Nissan Murano из-за долгов по кредиту

Свердловские судебные приставы арестовали японский внедорожник марки Nissan Murano. Владелец иномарки не выполнил условий договора займа, задолжал банку порядка 600 тыс. рублей, сообщает региональное УФССП.

После многочисленных попыток встретиться с должником приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга подъехали к месту стоянки автомобиля для составления акта описи и ареста имущества, однако агрессивно настроенная жена должника попыталась помещать действиям должностных лиц. Когда появился сам должник, ему пришлось подчиниться законным требованиям приставов.

Фото: УФССП по Свердловской области

Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение взыскателю.