Екатеринбуржец лишился Nissan Murano из-за долгов по кредиту
22 ноября 2016, 11:46 / Общество
Свердловские судебные приставы арестовали японский внедорожник марки Nissan Murano. Владелец иномарки не выполнил условий договора займа, задолжал банку порядка 600 тыс. рублей, сообщает региональное УФССП.
После многочисленных попыток встретиться с должником приставы-исполнители Железнодорожного районного отдела Екатеринбурга подъехали к месту стоянки автомобиля для составления акта описи и ареста имущества, однако агрессивно настроенная жена должника попыталась помещать действиям должностных лиц. Когда появился сам должник, ему пришлось подчиниться законным требованиям приставов.
Фото: УФССП по Свердловской области
Автомобиль был арестован и передан на ответственное хранение взыскателю.