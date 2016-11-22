Жители екатеринбургской многоэтажки украсили дом райскими птицами и розами

В Екатеринбурге жители многоэтажки на улице Решетникова, 14 разукрасили вход в подъезд и лифты собственными рисунками. Деньги на творческую отделку дом заработал в предвыборную кампанию, благодаря стараниям старшего по дому Александра Силачёва, сообщили в пресс-службе УК "Стандарт".

Вход в дом жители украсили розами особого, морозоустойчивого сорта. Один пассажирский лифт превратился в океанариум, полный рыбок, другой - в сад с экзотическими птицами.

- Жители нашего дома поддерживают меня в желании сделать наш дом удобным, чистым, комфортным: мы своевременно предпринимаем меры для замены коммуникаций, проведения освежающего ремонта, установки светодиодного освещения, - рассказал Александр Силачёв представителям УК "Стандарт".

Комфортность проживания в многоквартирных домах во многом зависит от самих жителей, отмечают в управляющей компании.

Фото: на фотографии Александр Силачев, УК "Стандарт"

Фото: УК "Стандарт"