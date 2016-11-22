Иван Штырков: после второго раунда кончился бензин

Екатеринбуржский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился своими впечатлениями от победы над Антониу Силвой.

Иван не смог дать комментарий непосредственно после боя из-за повреждений, полученных на ринге.

Фото: Александр Зайцев

- Чувствую себя замечательно. Спасибо всем за поддержку: родителям, команде, тренерам. Меня переполняют позитивные эмоции. Спасибо всем, кто в меня не верил, кто хотел, чтобы я проиграл. Благодаря вам я становлюсь сильнее. Я отдал все силы на ринге. В первом раунде был пристрелочный, во втором я попал, но канаты спасли Силву. Кончился бензин после второго раунда. Я, наверное, не был готов к такому бою, не ожидал, что потрачу так много сил. Слишком много сил потратил на добивании, не рассчитал свои силы. Хочу поблагодарить Силву за поведение после боя. Он крутой мужик, - отметил Иван Штырков.

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