Бой Поветкина в Екатеринбурге смогут посмотреть вживую 15 тысяч человек

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Спорт
час назад
Жена Антона Шипулина: «Я была той, кто не спрашивал его о спорте»
Полтора года назад, олимпийский чемпион Антон Шипулин из завидного жениха превратился в женатого мужчину. Свою жену Луизу он перевёз в Екатеринбург из Тюмени.
19 часов назад
Максим Ковтун не попал в финал Гран-при
Свердловский фигурист Максим Ковтун на этапе Гран-при в Китае стал седьмым.
19 часов назад
Решит ли всё одна победа?
В минувшие выходные в Нью Йорке были сыграны шестая и седьмая партии. Обе партии Карякин играл белыми и обе партии завершились вничью. Кроме того, эти две встречи стали самыми короткими на турнире – 32 хода и около двух часов игры.
19 часов назад
Помогли родные стены?
На вечере бокса в ДИВСе все екатеринбуржцы одержали победу. Ковалёв проиграл в США
18 ноября 2016
Бросок в створ
В последние дни шахматы стали, пожалуй, самым популярным видом спорта. Несмотря на то, что трансляция идёт ночью (начинается в полночь, а дальше – как пойдёт: в лучшем случае заканчивается всё часам к четырём), зрители смотрят, обмениваются комментариями в твиттере и других соцсетях.
18 ноября 2016
«Уйду сейчас – не поймут»
Самбист Илья Хлыбов – о пятом золоте ЧМ, сотрясении мозга и работе с детьми
18 ноября 2016
Павел Дацюк защитил диплом на «отлично»
Звезда мирового хоккея Павел ДАЦЮК вчера защитил свою дипломную работу в Екатеринбурге, на кафедре управления в сфере спорта УрФУ.
17 ноября 2016
Менеджер Сергея Карякина — о просчётах и защитах
В ночь с 17 на 18 ноября начнётся пятая партия матча за шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном. После четырёх партий пока ничья — 2:2. Вчера у шахматистов был день отдыха и «ОГ» связалась с менеджером Сергея, PR-директором Российской шахматной федерации, Кириллом ЗАНГАЛИСОМ.
16 ноября 2016
Сборная России по футболу установила очередной антирекорд
Сборная России по футболу займёт 55-е место в рейтинге FIFA, который будет опубликован 24 ноября. Таким образом, россияне обновят свой антирекорд.
16 ноября 2016
Нужно играть в активные шахматы
В четвёртой партии матча гроссмейстеры вновь сыграли вничью. Сергей Карякин играл белыми. Карлсен продолжал борьбу, пока у чёрных оставались хотя бы минимальные шансы на победу. Лишь на 94-м ходу, когда все ресурсы были исчер