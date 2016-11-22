Бой Поветкина в Екатеринбурге смогут посмотреть вживую 15 тысяч человек

Бой Александра Поветкина и Бреймена Стиверна смогут увидеть 15 тысяч человек. Боксёрский поединок состоится 17 декабря в "Екатеринбург-ЭКСПО".

- В середине декабря в Екатеринбурге состоится шоу, которого Урал ещё не видел. Я имею в виду бой Александра Поветкина с Брейменом Стиверном. Поединок будет проходить в выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Там всё будет делаться с нуля, работы много. Честно говоря, не представляю, что будет происходить во время боя. На бое Ивана Штыркова и Антониу Силвы присутствовало 5 тысяч человек, в ЭКСПО будет в три раза больше, - рассказал исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов.