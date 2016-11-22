Россельхознадзор назвал причины вспышки сальмонеллеза на Среднем Урале

Специалисты Управления Россельхознадзора по Свердловской области назвали основные причины вспышки сальмонеллёза в регионе.

— На птицефабриках региона происходит несоблюдение тех регламентов при выработке продукции (яиц, мяса. - Прим. редакции). На пищеблоках школ, детсадов и интернатов нарушаются санитарные нормы при хранении продукции, — сообщили корреспонденту "Областной газеты" в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Свердловской области.

На Среднем Урале за 10 месяцев 2016 года в Свердловской области зарегистрировано 2000 случаев заболеваний сальмонеллёзом, это на 1,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. В том числе, по данным Городского центра медицинской профилактики, за 9 месяцев в Екатеринбурге сальмонеллёзом заболели 524 жителя. При этом доля заболевших детей до 14 лет составляет около 48%.

В связи с этим в Свердловской области было решено обратить внимание на качество надзорных мероприятий, на сроки выдаваемых предписаний об устранении выявленных нарушений, на своевременность проведения проверок выполнения предписаний об устранении выявленных нарушений с выходом на птицефабрики и склады хранения готовой продукции.