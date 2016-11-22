"Я ничего не знаю о биатлоне. Не интересуюсь". Жена Антона Шипулина дала своё первое интервью

Жена олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина Луиза дала первое интервью журналистам. В разговоре с "ОГ" она рассказала, что познакомилась с Антоном в соцсетях, предложение руки и сердца он сделал ей с экрана кинозала, а свадьбу они организовали фактически за неделю.

Фото: из архива Антона и Луизы

- Когда мы только начинали встречаться, я спрашивала: «Тебя устраивает, что я ничего не знаю о биатлоне, не интересуюсь?». А он сказал, что это, наоборот, хорошо. Говорил, что девушки в основном смотрели на него как на спортсмена. А я на протяжении долгого время была одной из немногих, кто вообще не спрашивал его о спорте.

Полный текст интервью с Луизой Шипулиной.