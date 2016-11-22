В Екатеринбурге 22 студента УрГЭУ заболели острой кишечной инфекцией

В течение трёх дней, начиная с 19 ноября, в инфекционную службу ГКБ №40 обратились 22 студента УрГЭУ-СИНХ. Сейчас 16 человек находятся на лечении в отделении кишечных инфекций, сообщили "ОГ" в пресс-службе медицинского учреждения.

- Все 22 студента обратились со схожими симптомами: лихорадкой с ознобом, высокой температурой - от 38 до 40 градусов, тошнотой, многократной рвотой и болями в животе. У всех заболевших взяты анализы, пять образцов показали отрицательный результат на вирусы, остальные – в работе, - рассказали в пресс-службе ГКБ №40

После осмотра несколько человек добровольно отказались от госпитализации. Состояние больных, находящихся на лечении, удовлетворительное, проводятся дезинтоксикационная и антибактериальная терапия.