Кредитный рейтинг Среднего Урала подтверждён на уровне "ВВ+"

Рейтинговое агентство Fitch Rating подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Свердловской области в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ+" (прогноз "Стабильный").

Как сообщили в пресс-службе областного минэкономики, эксперты прогнозируют, что прямой риск для Среднего Урала при заимствованиях останётся на уровне менее 50% от текущих доходов в среднесрочной перспективе. К такому выводу подтолкнуло намерение регионального правительства сдерживать дефицит областного бюджета и сокращать расходы на капитальное строительство различных объектов. Это снижает потребность Среднего Урала в кредитных средствах. Кстати, одновременно эксперты отметили, что 15% налоговых доходов региона дают всего 10 крупнейших предприятий.