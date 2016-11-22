Губернатор поручил областному минпромнауки взять под контроль ситуацию на заводе "Вентпром"

22 ноября 2016, 13:45 / Экономика

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному министру промышленности и науки Сергею Пересторонину взять под контроль ситуацию на предприятии "Вентпром".

Напомним, из-за давнего конфликта между бывшими владельцами предприятия против этого завода сейчас выдвинут иск с требованием выплатить долг в 1,4 млрд рублей. Погашение такой задолженности может поставить под угрозу само существование предприятия. 

Как сообщает областной департамент информполитики, этот завод является градообразующим предприятием для Артёмовского. Уже достигнута договорённость руководства региона со службой судебных приставов о том, что до окончательного правового решения спора не будут предприниматься никакие действия по аресту имущества либо по воспрепятствованию деятельности предприятия.

— Министерство промышленности и науки Свердловской области проводит в рамках своих полномочий работу по урегулированию хозяйственного спора, чтобы действия физических лиц не сказывались на стабильной работе промышленного предприятия, — прокомментировал Сергей Пересторонин.

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