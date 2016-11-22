В свердловских ЗАТО ликвидируют прямые выборы мэров

Депутаты регионального Заксобрания в трёх чтениях приняли поправки в закон "Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований". Согласно изменениям в свердловских ЗАТО может быть введена система управления, при которой единый глава избирается не на прямых выборах, а выбирается депутатами местной думы по итогам конкурса.

Также на заседании утвердили членов комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы в двух ЗАТО: Свободный и "Посёлок Уральский".

Напомним, в начале этого года региональное Заксобрание приняло закон, отменяющий прямые выборы мэров в подавляющем большинстве свердловских городов, за исключением Екатеринбурга, Нижнего Тагила и всех ЗАТО. Во всех прочих городах предлагалось назначать глав по конкурсу.

К слову, в Свердловской области четыре ЗАТО - Новоуральск, Лесной, Свободный и "Посёлок Уральский".