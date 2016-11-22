Свердловские депутаты в первом чтении поддержали проект областного бюджета

22 ноября 2016, 13:42 / Экономика

Сегодня депутаты свердловского Заксобрания приняли в первом чтении проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы.

Доходная часть бюджета в следующем году составит 184,8 миллиарда рублей, расходная - 193,9 миллиарда, дефицит - 9,168 миллиарда.

Проект закона был поддержан 41 депутатом из 44 присутствующих. Против проголосовала фракция КПРФ.

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