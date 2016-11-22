Виктор Шептий получил новую должность в свердловском Законодательном собрании

Сегодня депутаты свердловского Заксобрания в ходе очередного заседания поддержали кандидатуру лидера регионального отделения "Единая Россия" Виктора Шептия на пост первого вице-спикера областного парламента.

Отметим, что до сегодняшнего дня Виктор Шептий и так занимал должность заместителя председателя регионального парламента, правда, не в статусе первого.

Вчера его кандидатуру на выдвижение поддержала фракция "ЕР" в ЗакСО. Альтернативных кандидатов на этот пост на заседании фракции выдвинуто не было.

Фото: Алексей Кунилов

- Круг моих полномочий определит председатель Заксобрания, - прокоментировал "ОГ" Виктор Анатольевич.

Людмила Бабушкина, в свою очередь, рассказала, что функционал первого вице-спикера от не первого фактически ничем отличаться не будет.

- Правда, он будет нести серьёзную общественную нагрузку. Все нюансы мы будем уточнять в течение работы созыва, - сообщила председатель регионального парламента.