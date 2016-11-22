Тарифы на коммунальные услуги в Свердловской области вырастут в 2017 году на 5%

Правительство России утвердило порядок индексации тарифов на коммунальные услуги, намеченной на 1 июля 2017 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из распоряжения №2464-р от 19 ноября, свердловчан ждёт повышение тарифов на услуги ЖКХ на 5%.

Это не самый высокий показатель: больше всего тарифы вырастут прежде всего в Москве (на 7%). Жителей Санкт-Петербурга, Якутии и Камчатки ждёт повышение на 6%. В Башкирии и Кемеровской области тарифы увеличатся на 5,8% и 5,9% соответственно.

На столько же, как и на Среднем Урале, вырастут тарифы в Приморье.

Самый невысокий рост тарифов ждёт жителей Чукотки, Сахалинской области, Тамбовской, Тверской, Калужской, Курской, Мурманской, Белгородской областей - порядка 3,4%.