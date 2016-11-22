40 процентов трагических ДТП с детьми происходят по вине родителей

7 минут назад
Стрелец бьёт без промаха
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56 минут назад
Свердловская область — лидер по числу поджогов автомашин в России
Средний Урал занял первое среди регионов России место по числу автомашин, намеренно уничтоженных в результате поджогов. Это следует из официальной статистической справки МЧС РФ, предоставленной ведомством в распоряжение «Областной газеты»
2 часа назад
Игорь Мороков: «Прежде чем начинать разговор с ребёнком, вспомните себя в этом возрасте»
Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области накануне Всероссийского совещания рассказал о главных детских проблемах региона.
22 часа назад
В конкурсе «Семья года» победила полиция
Вчера в Екатеринбурге состоялось подведение итогов главного в Свердловской области семейного конкурса «Семья года». В нём победила семья Киреевых из Тавды. В финал вышли также супруги Икрины из посёлка Троицкий Талицкого городского округа и супруги Мельниковы из Новоуральска.
22 часа назад
В Екатеринбурге сгорели уже 11 веранд в детсадах
Поджоги во дворах садиков в уральской столице начались 16 ноября — горели деревянные постройки, которые служат для хранения игрушек и укрытия детей от непогоды.
22 часа назад
Зафиксировано самое высокое давление за последний век
В воскресенье коллега-журналист Леонид Поздеев заметил, что стрелка на его барометре впервые за 20 лет привысила 755 миллиметров. Для нашего региона, с учётом высоты места над уровнем моря, норма — 740 миллиметров ртутного столба.
22 часа назад
Вуз идёт в суд
Юридические институты, лишённые аккредитации, готовы судиться и объединяться
22 часа назад
Патриарху Кириллу исполнилось 70 лет
70-летие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в миру Владимир Гундяев) отметил в минувшее воскресенье, 20 ноября
23 часа назад
Лучший российский педагог по черлидингу – с Урала
Педагог по художественной гимнастике и черлидингу из Екатеринбурга Ольга Возовикова заняла второе место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
23 часа назад
Воспитатель детского сада собрала уникальную палеонтологическую коллекцию
Палеонтолог-любитель из Красноуфимска Ольга Абросимова подарила геологическому музею Уральского государственного горного университета более 300 экземпляров окаменелостей возрастом примерно 280–290 миллионов лет