40 процентов трагических ДТП с детьми происходят по вине родителей

- 80 процентов травм и случаев гибели детей на дороге происходит по вине взрослых. Из них 50 процентов — вина именно родителей, - заявил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков в интервью "Областной газете".

Мороков уверен, что родители должны брать на себя больше ответственности и не отказываться от участия в заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних за нарушения ПДД.

- Какой пример может мама или папа подать своим детям, если вместе с ними перебегает дорогу на красный сигнал светофора? - добавляет детский омбудсмен.

Полный текст интервью с Игорем Мороковым