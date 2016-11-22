40 процентов трагических ДТП с детьми происходят по вине родителей

22 ноября 2016, 15:15 / Общество

- 80 процентов травм и случаев гибели детей на дороге происходит по вине взрослых. Из них 50 процентов — вина именно родителей, - заявил свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков в интервью "Областной газете". 

Мороков уверен, что родители должны брать на себя больше ответственности и не отказываться от участия в заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних за нарушения ПДД.

- Какой пример может мама или папа подать своим детям, если вместе с ними перебегает дорогу на красный сигнал светофора? - добавляет детский омбудсмен. 

Полный текст интервью с Игорем Мороковым

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