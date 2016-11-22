В Екатеринбурге пройдёт конференция акушеров-гинекологов

22 ноября 2016, 15:22

23 ноября в 10:00 в Центре международной торговли (улица Куйбышева, 44д,  конференц-зал №1) под руководством председателя, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заслуженного врача Российской Федерации, президента АНО "Здоровая семья" Юлии Доброхотовой состоится открытие региональной образовательной конференции Российского общества акушеров-гинекологов "Охрана репродуктивного здоровья женщины".

Организатором конференции выступает Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ), при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова МЗ РФ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, АНО "Здоровая семья".

Образовательная конференция позволит повысить профессиональную компетентность акушеров-гинекологов как из Екатеринбурга, так и из Свердловской области в целом, а также улучшит оказание медицинских услуг населению.  

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше