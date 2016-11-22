В Екатеринбурге пройдёт конференция акушеров-гинекологов

23 ноября в 10:00 в Центре международной торговли (улица Куйбышева, 44д, конференц-зал №1) под руководством председателя, доктора медицинских наук, профессора, заведующей кафедрой акушерства и гинекологии ЛФ РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лауреата премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники, заслуженного врача Российской Федерации, президента АНО "Здоровая семья" Юлии Доброхотовой состоится открытие региональной образовательной конференции Российского общества акушеров-гинекологов "Охрана репродуктивного здоровья женщины".

Организатором конференции выступает Общероссийская общественная организация "Российское общество акушеров-гинекологов" (РОАГ), при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области, Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова МЗ РФ и РНИМУ им. Н.И. Пирогова, АНО "Здоровая семья".

Образовательная конференция позволит повысить профессиональную компетентность акушеров-гинекологов как из Екатеринбурга, так и из Свердловской области в целом, а также улучшит оказание медицинских услуг населению.