Обзор криминальной хроники вторника, 23 ноября

Тавдинский студент получил реальный срок за оскорбления и угрозы в адрес следователя

Восемнадцатилетний студент Тавдинского техникума приговорён к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы за оскорбление и угрозы в адрес представителя власти. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, расследование велось в отношении младшего брата "героя", а тот решил "поддержать" родственника. Зайдя в служебный кабинет следователя, молодой человек в присутствии посторонних нецензурно оскорбил сотрудника СКР, после чего пригрозил ему убийством и уничтожением имущества.

Убившая соседа-пенсионера екатеринбурженка признана виновной судом присяжных

Коллегия присяжных заседателей признала екатеринбурженку Татьяну Манакову виновной в убийстве, но заслуживающей снисхождения. Как сообщили в Свердловском областном суде, заседание суда присяжных проходило в рамках рассмотрения уголовного дела об убийстве 78-летнего пенсионера в одном из домов на улице Стахановской. По версии гособвинения, женщина решила избавиться от соседа, чтобы завладеть его жилплощадью, так как была уверена, что пенсионер одинокий и бездетный. Задушив мужчину, Манакова уговорила соседей по саду помочь избавиться от тела за солидное вознаграждение - погашение долгов по ЖКХ в размере 122 тысяч рублей. Однако в самый неподходящий момент в квартиру убитого зашёл его сын. Преступники стали выпрыгивать из окон, но скрыться от правосудия удалось только организатору. Манакова была задержана в Пермском крае лишь спустя два с лишним года. Сама она свою вину по-прежнему не признаёт. Суд вынесет ей приговор 29 ноября.

В Тавде пенсионерка торговала ядовитым суррогатом спиртного

Уголовным делом для 60-летней жительницы Тавды завершилась незаконная реализация спиртосодержащей жидкости. Женщина, проживающая на улице Конная, была изобличена полицией в ходе операции "Проверочная закупка". При осмотре жилища предприимчивой пенсионерки обнаружена и изъята бутылка со спиртосодержащей жидкостью, которая была направлена на химическую судебную экспертизу, показавшую: употреблять содержимое ёмкости категорически запрещено - это опасно для жизни. Ранее судимая за аналогичное преступление женщина, не стесняясь, заявила, что торговля суррогатом для неё - дополнительный источник дохода. В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейские в Серове спасли на пожаре пожилую женщину

Сотрудники патрульно-постовой службы МО МВД «Серовский» старший сержант Евгений Бисярин и прапорщик Валентин Зимич находились на маршруте патрулирования в микрорайоне I Разъезда, когда к ним неожиданно подбежал мужчина, кричавший, что в пятиэтажном доме на улице Белореченской случился пожар, а в комнате на верхнем этаже находится пожилая женщина, которая не может самостоятельно передвигаться. Полицейские без промедления кинулись в дом, быстро поднялись на верхний этаж и вынесли пожилую женщину в безопасное место. 76-летняя пенсионерка была осмотрена приехавшими медиками, которые подтвердили, что угрозы для жизни и здоровья женщины нет. Убедившись, что их помощь больше не требуется, сотрудники ППС продолжили дежурство. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.