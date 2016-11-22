Детский омбудсмен Свердловской области: "Дети могут звонить мне напрямую"

За неполные 11 месяцев 2016 года в аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области поступило больше 3,6 тысячи обращений граждан. Большинство звонков и писем - от взрослых, но есть и от детей, что областной детский омбудсмен Игорь Мороков ценит особенно высоко.

- Я, выезжая в территории и общаясь с детьми, не боюсь раздавать свои визитки и оставлять номер мобильного телефона, чтобы дети могли в любой сложной ситуации обратиться лично, - сказал Игорь Мороков "ОГ". - И бывает, звонят. Недавно обратился мальчик из Алапаевска, который 12 лет жил с бабушкой, а теперь по решению суда должен жить с мамой, с которой он находиться не хочет. Просил помочь. Для меня такие обращения – это наивысшая степень доверия.

Полный текст интервью с Игорем Мороковым.