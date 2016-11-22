В Заксобрании Свердловской области обсудят вопросы развития патриотического воспитания граждан

23 ноября в 11:00 комитет Законодательного cобрания по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма совместно с Центром патриотического воспитания граждан проведут совещание "О некоторых вопросах реализации государственной политики Свердловской области в сфере патриотического воспитания граждан".

В совещании примут участие вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области, секретарь Свердловского регионального отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий, председатель комитета Законодательного собрания по молодёжной политике, развитию физкультуры, спорта и туризма, руководитель фракции "Единая Россия" Елена Чечунова и депутаты комитета, советник губернатора Свердловской области по вопросам молодёжной политики Ольга Глацких, директор ГАУ Свердловской области "Региональный центр патриотического воспитания», Герой России Игорь Родобольский.К участию приглашены представители общественных организаций - Российский союз молодёжи, отряда "Каравелла", поискового отряда "Возвращение". В программе мероприятия - также экскурсия в Центр подготовки и призыва граждан на военную службу.

Мероприятие пройдёт на базе ГАУ СО "Центр подготовки и призыва граждан на военную службу в имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И." (сборный пункт Егоршино в городе Артёмовском).

С осени этого года вопросы патриотического воспитания граждан в региональном парламенте курирует комитет по молодёжной политике, развитию физкультуры спорта и туризма, а в органах исполнительной власти указом губернатора создан департамент по молодёжной политике Свердловской области. Участники встречи рассмотрят практику реализации проектов в сфере патриотического воспитания, вопросы поддержки некоммерческих организаций, обсудят проблемы и перспективы реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания граждан.