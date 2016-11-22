В Уральском педагогическом университете пройдёт конференция, приуроченная к 120-летию со дня рождения маршала Жукова

22 ноября 2016, 15:57

23 ноября в 10:00 в Уральском государственном педагогическом университете (проспект Космонавтов, 26) начнётся работа Всероссийской научно-практической конференции "Маршал Победы в военной истории России". Мероприятие посвящено 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Среди участников научных дискуссий - известные историки Виктор Скробов (Москва), Николай Бугай (Москва), Святослав Кулинок (Минск), Рустэм Хазиев (Уфа), Владимир Камынин (Екатеринбург) и многие другие.

В программе конференции заявлены выступления учёных, представляющих научные центры и вузы многих городов России и ближнего зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Астаны, Астрахани, Владивостока, Екатеринбурга, Уфы, Челябинска, Тюмени и других. 

Согласно программе конференции в 10:00 в актовом зале УрГПУ стартует пленарное заседание, в 13:00 запланирована презентация книг, посвящённых 120-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Подробное расписание мероприятий конференции размещено на официальном сайте Уральского государственного военно-исторического музея.

Организаторы мероприятия – правительство Свердловской области, Уральский государственный военно-исторический музей, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский государственный педагогический университет, Фонд Г.К. Жукова, а также другие государственные, образовательные, музейные, архивные и общественные организации.

Напомним, на Урале маршал Георгий Жуков провёл пять лет - с 1948 по 1953 год. Конференция призвана дать новый импульс изучению и непредвзятому осмыслению военной истории России.

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