Артёмовский завод "Вентпром" обвинили в необоснованном обогащении
22 ноября 2016, 16:20 / Экономика
Артёмовский машиностроительный завод "Вентпром" оказался на грани разорения из-за иска по поводу событий 12-летней давности.
17-й Арбитражный аппеляционный суд (г. Пермь) своим постановлением от 31 октября 2016 года обязал предприятие "Вентпром" выплатить ООО "ГРОСС" свыше 1,4 млрд рублей. Этот иск поставил под угрозу будущее завода.
Из судебных материалов следует, что поводом для сегодняшнего конфликта стали события 2004-2005 годов. Тогда в результате серии сомнительных сделок имущество Открытого акционерного общества "Артёмовский машиностроительный завод "ВЕНКОН" было передано в распоряжение Артёмовского машиностроительного завода "Вентпром". ООО "ГРОСС" в тот момент владело 23 628 акциями завода "ВЕНКОН", что составляло 50,47% в уставном капитале ОАО "Артёмовского машиностроительного завода "ВЕНКОН".
Собственно говоря, суть сегодняшнего дела заключается в том, что ООО "ГРОСС" оспаривает в суде право владения имущественным комплексом, на котором работает завод "Вентпром". Фактически ООО "ГРОСС" выставило этому предприятию счёт за пользование имуществом в течение прошедших 12 лет. В материалах дела это названо "незаконным обогащением".
Напомним, руководство региона взяло под особый контроль ситуацию на заводе "Вентпром", подчеркнув, что главное в сегодняшней ситуации — сохранить работоспособность предприятия.
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