Свердловская область примет участие в телемосте, посвящённом борьбе со СПИДом

23 ноября в 16:00 в пресс-центре ТАСС (проспект Ленина, 50 б) состоится видеоконференция в формате телемоста Екатеринбург – Москва – Санкт-Петербург – Новосибирск, приуроченная к Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В пресс-конференции в Екатеринбурге примут участие депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров, заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова, руководитель фонда "Новая жизнь" Вера Коваленко и главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Юшкова.

В мероприятии в Москве примут участие координатор по инфекционным заболеваниям Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Масуд Дара, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России Ирина Шестакова и главный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

На связь из Санкт-Петербурга выйдут заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Татьяна Засухина и заместитель директора Санкт-Петербургского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Татьяна Виноградова.

На связь из Новосибирска выйдет главный специалист по инфекционным болезням Новосибирской области Лариса Позднякова.

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