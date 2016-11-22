В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга пройдёт мероприятие, посвящённое Дню матери

23 ноября в 15:30 в актовом зале КЦСОН "Малахит" Орджоникидзевского района Екатеринбурга (улица Избирателей, 137, 2-й этаж) состоится акция "Такие разные мамы!"

Участие в мероприятии примут семьи с детьми, в том числе неполные, многодетные, малообеспеченные, приёмные семьи Орджоникидзевского района, получающие социальные услуги в центре «Малахит». Запланировано чествование матерей, воспитывающих приёмных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, награждение активисток центра. Кроме того, мамы получат сувениры, изготовленные детьми на творческих занятиях, проводимых в «Малахите».

Здесь же будет работать выставка детского рисунка "Разные мамы живут на планете, но мам своих любят все дети на свете!"