В Екатеринбурге пройдут мероприятия для матерей павших защитников Отечества

22 ноября 2016, 16:31

24 ноября в 10:00 в Театре Эстрады (улица 8 Марта, 15) состоится традиционная акция для матерей погибших защитников Отечества. Приглашены более 500 матерей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов со всей Свердловской области, погибших при исполнении воинского и служебного долга. Всего же на территории региона проживает около 1950 матерей военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также матерей ветеранов и участников боевых действий.

В программе акции - "солдатская каша", демонстрация выездных экспозиций Уральского государственного военно-исторического музея и муниципального музея памяти воинов-интернационалистов "Шурави", работа консультационных столов министерств социальной политики и здравоохранения Свердловской области, госпиталя ветеранов войн, отделения Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования, военного комиссариата Свердловской области.

В 12:00 состоится праздничный концерт с участием лауреатов фестивалей и конкурсов.

Организаторы мероприятия – министерство социальной политики Свердловской области, организационно-методический центр социальной помощи, общественная организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов "Арсенал".

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