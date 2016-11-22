В Екатеринбурге пройдёт флешмоб, посвящённый мамам

25 ноября в 11:00 жители и гости уральской столицы приглашаются принять участие в необычном флешмобе, который проведут специалисты КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга (ул. Вайнера, 13). Каждому участнику будет предложено сфотографироваться с табличкой #позвонимаме или #люблюмаму и выложить снимок с данными хэштегами в социальные сети. Цель флешмоба – не собрать "лайки" в соцсетях, а напомнить своим друзьям о важном празднике и о том, что самое время сказать маме "я люблю тебя".

Также, в преддверии Дня матери специалисты центра организуют работу "свободного телефона", с которого можно сделать один бесплатный звонок маме в любую точку России. Количество участников акции не ограничено.