В Екатеринбурге пройдёт флешмоб, посвящённый мамам

22 ноября 2016, 16:41

25 ноября в 11:00 жители и гости уральской столицы приглашаются принять участие в необычном флешмобе, который проведут специалисты КЦСОН Ленинского района Екатеринбурга (ул. Вайнера, 13). Каждому участнику будет предложено сфотографироваться с табличкой #позвонимаме или #люблюмаму и выложить снимок с данными хэштегами в социальные сети. Цель флешмоба – не собрать "лайки" в соцсетях, а напомнить своим друзьям о важном празднике и о том, что самое время сказать маме "я люблю тебя".

Также, в преддверии Дня матери специалисты центра организуют работу "свободного телефона", с которого можно сделать один бесплатный звонок маме в любую точку России. Количество участников акции не ограничено.

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